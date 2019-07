Während der deutsche Aktienmarkt am Dienstag von der scharfen Gewinnwarnung durch BASF in die Mangel genommen wird, handelt die Deutz-Aktie (WKN: 630500) um -15,48% billiger als am Vortag. Ein Anteil kostet nur noch 6,85 Euro, nachdem der Kurs noch im Mai bei 8,84 Euro ein mehrjähriges Hoch (auf Schlusskursbasis) ausgebildet hatte. Noch am 1. Juli handelte die Aktie im Tagesverlauf gar bei 8,98 Euro.

Der Grund ist denkbar einfach: Sorgen um die Auftragslage machen sich ...

