Die Allianz-Aktie strebt immer weiter nach oben. In der vergangenen Woche gelang den Anlegern der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch bei 216,14 Euro. Und die Bullen scheinen immer noch nicht genug zu haben, am Dienstag wurde im Tagesverlauf eine neue Bestmarke bei 218,50 Euro erreicht. Dementsprechend ist das Chartbild bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der Supertrend zeigt eine bullische Marktphase an. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich damit ein ... (Alexander Hirschler)

