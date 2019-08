Aktien von Adidas haben nach den Zahlen zum zweiten Quartal vorbörslich deutlich nachgegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate notierte der Wert am Donnerstagmorgen 4,1 Prozent leichter im Vergleich zum Xetra-Schluss. Damit dürfte der Höhenflug der Aktie, die seit Anfang Januar in der Spitze um über 50 Prozent zugelegt und Anfang August ein Rekordhoch erreicht hatte, zunächst zu Ende sein.

Für die Abgaben machte Analystin Julie Zhuang von der UBS den lediglich bestätigten Ausblick des Sportartikelherstellers verantwortlich. Die Konsensschätzungen bewegten sich bereits am oberen Ende der Spanne, die das Unternehmen für 2019 genannt hatte, so dass die Bestätigung eine Enttäuschung sei. Die Zahlen für das zweite Quartal seien dagegen nicht schlecht gewesen. Die Bruttomarge habe die Erwartungen erneut übertroffen, während der operative Gewinn (Ebit) und das Umsatzwachstum sich im Rahmen ihrer Schätzungen bewegt hätten, so Zhuang./mf/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0097 2019-08-08/08:36