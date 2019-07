Medical Research Council ]



Die Phase-2-Studie wird in mehreren Krebszentren in Großbritannien durchgeführt. Die Patienten erhalten acht Dosen Bermekimab pro Woche und werden auf tumorbedingte Atrepsie und andere Symptome der Lebensqualität untersucht (unter Verwendung des EORTC QLQ-C30). Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem National Institute for Health Research (NIHR) Cancer & Nutrition Collaboration und der National Cancer Research Institute (NCRI) Supportive and Palliative Care Group entwickelt.

Dr. Barry J. A. Laird, Senior Dozent für Palliativmedizin am Cancer Research Centre der University of Edinburgh, Institute of Genetics and Molecular Medicine, und Berater für Palliativmedizin am St Columba's Hospice in Edinburgh, wird die Studie leiten. Dr. Laird kommentierte: "Bei Krebspatienten werden Gewichtsverlust, verminderte Aktivität und verminderte Lebensqualität oft als unvermeidlich angesehen, da nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Einsatz der Immuntherapie zur Beendigung dieses Krankheitsprozesses ist ein neuer Ansatz. Wir danken dem MRC und XBiotech für die Unterstützung dieser Studie."

John Simard, President & CEO von XBiotech, kommentierte: "Wir freuen uns, dass die medizinischen Experten im MRC Ressourcen für das Bermekimab-Programm in der Onkologie bereitgestellt haben. Wir sind Dr. Baird dankbar für seine Arbeit bei der Weiterentwicklung eines neuartigen klinischen Protokolls und für die Bereitstellung dieser wichtigen Immuntherapie für Patienten im Vereinigten Königreich. Bermekimab hat bewiesen, dass Patienten mit fortgeschrittenem Krebs deutlich von einer Behandlung profitieren. Wir sind bestrebt, Bermekimab zur Unterstützung der geplanten klinischen Studie bereitzustellen und Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zu helfen."

Bermekimab wirkt gegen das entzündliche Zytokin Interleukin-1a und wurde in anderen innovativen onkologischen Studien eingesetzt. Das Unternehmen erreichte zuvor seinen primären Endpunkt in einer randomisierten doppelblinden, placebokontrollierten Studie mit Bermekimab zur Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs. Der primäre Endpunkt der Studie war ein neuartiger Symptomcluster, der eine Kombination von physischen Symptomen - Schmerzen, Müdigkeit, Anorexie und Muskelschwund - untersuchte, die Schlüsselfaktoren für die Lebensqualität der Patienten und Prädiktoren des Überlebens sind. Die mit Bermekimab behandelten Patienten erreichten signifikant häufiger den primären Endpunkt als die mit Placebo behandelten Patienten (33 % bzw. 17 %); außerdem hatten Patienten, die den primären Endpunkt erreichten, nur ein Fünftel an schweren Nebenwirkungen, ihre Erkrankung war doppelt so häufig stabilisiert (nach den RECIST-Kriterien), sie zeigten eine signifikante und klinisch relevante Verbesserung aller Lebensqualitätsmessgrößen und hatten eine fast verdreifachte Überlebensrate im Vergleich zu Misserfolgen.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Menschen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Nachdem diese für verschiedene Krankheitsbereiche entdeckt und klinische Programmen mit ihnen durchgeführt worden sind, hat sich gezeigt, dass die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial besitzen, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer erhöhten Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Pionierarbeit bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner von True Human entwickelten Technologie widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Produktionstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten bergen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930