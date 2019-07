Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta024/09.07.2019/18:25) - Herr Alexander Link hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er das Angebot der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zur Vorstandsbestellung annimmt.



Herrn Alexander Link wird damit ab voraussichtlich 1. Januar 2020 weiteres Vorstandsmitglied der Deutsche Balaton AG. Die Bestellung erfolgt für einen Zeitraum von drei Jahren.



Herr Link ist ausgebildeter Jurist und war mehrere Jahre bei einer deutschen Großbank tätig.



Der Aufsichtsrat freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Link.



