Ebase: Trotz einer größeren Marktvolatilität konnte die Depotbank wiederholt eine starke Nachfrage feststellen - allerdings mit Unterschieden in den Assetklassen.Bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres bewerteten Kunden der Aschheimer European Bank for Financial Services GmbH (ebase) die Zukunftsaussichten für Fondsanlagen als positiv. In dem Zeitraum wurden laut dem Kreditinstitut rund ein Viertel mehr Käufe als Verkäufe von Fondsanteilen getätigt. Die Geschäftsführung führte dies darauf zurück, dass Anleger den Zeitpunkt nach den Marktkorrekturen als günstigen Einstiegszeitpunkt wahrgenommen hätten. Auch im zweiten Quartal des Jahres 2019 blieb die Nachfrage konstant stark.

