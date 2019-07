SAN JOSE (IT-Times) - Der US-amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems Inc. ist in Übernahmelaune und kauft für eine Milliardensumme den Optical Fiber Anbieter Acacia. Cisco hat angekündigt, den Glasfaser-Komponenten-Hersteller Acacia erwerben zu wollen. Der US-Router-Spezialist will mit dem Zukauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...