Bielefeld (ots) - Grün ist die Hoffnung, heißt es. Vielleicht ist das der Grund, warum beide Kirchen immer grüner werden. Die evangelische Kirche mehr als die katholische Kirche. Die politischen Positionen und Forderungen der Evangelischen Kirche von Westfalen sind deckungsgleich mit denen der Grünen. Kritiker dieser Entwicklung sagen, dass man zwischen dem Kirchentag und dem Parteitag keinen Unterschied feststellen könne. Das mag überspitzt formuliert sein, trifft das Problem - und es ist für einige Gläubige ein Problem - aber ganz gut. Wenn sich die Weltanschauungen aus anderen politischen Parteien - und damit ist nicht die AfD gemeint - in kirchlichen Debatten kaum noch wiederfinden, dann wirkt das ausgrenzend. Nun sind die Kirchen weit davon entfernt, zu polit-religiösen Sekten zu werden. Doch sie sollten die hohe Anzahl der aktiven Austritte nicht so leicht abtun, sondern den Ursachen auf den Grund gehen und ihre abtrünnigen Mitglieder nach den Gründen fragen. Was sich viele Gläubige wieder wünschen: mehr Seelsorge, weniger Parteipolitik.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Scholz Stephan Telefon: 0521 585-261 st_scholz@westfalen-blatt.de