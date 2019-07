Andersen Global ist stolz darauf, mit der Gründung von Andersen Tax LLP das Debüt des Firmennamens Andersen in Großbritannien bekanntzugeben. Andersen Tax LLP in Großbritannien wird als erste Mitgliedsfirma in Großbritannien in die globale Organisation aufgenommen und wird von den Partnern George McCracken, Julian Nelberg und Paul Lloyds geführt. Das Team ist spezialisiert auf die grenzüberschreitende Einkommens- und Nachlassplanung im In- und Outbound-Bereich sowie auf persönliche Steuerdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter.

George McCracken kommt mit mehr als 40 Jahren Erfahrung zu Andersen Tax LLP, wo er sowohl vermögende Privatpersonen als auch größere Unternehmen in komplexen internationalen Steuerfragen berät. Zuvor war er Leiter der Steuerabteilung bei Arthur Andersen in Schottland und arbeitete später sowohl für Deloitte als auch für Grant Thornton. Julian Nelberg und Paul Lloyds wechseln von PwC zu Andersen Tax LLP. Julian hat mehr als 22 Jahre Erfahrung und den Ruf, einer der Besten auf seinem Gebiet zu sein. Er wird von Paul Lloyds unterstützt, der über mehr als 13 Jahre Erfahrung verfügt und 2016 von Spears Wealth zum "Rising Star" ernannt wurde.

"Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen konzentrieren wir uns nicht auf schnelle, unpersönliche Standard-Lösungen für Kunden", sagte George. "Wir konzentrieren uns seit langem darauf, unseren Kunden zu helfen, konkrete und nachhaltige Lösungen für ihre Bedürfnisse zu finden. Der Beitritt zur Andersen-Familie erweitert unsere Fähigkeit, nahtlose und qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln und unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. Wir arbeiten seit einiger Zeit eng mit den Fachleuten von Andersen Global zusammen und freuen uns, den Namen zu übernehmen und uns offiziell mit den anderen Mitgliedsfirmen von Andersen Global zusammenzuschließen".

"Die zunehmende Komplexität der Steuergesetzgebung auf der ganzen Welt hat die Notwendigkeit für die Kunden, die besten und vertrauenswürdigsten Berater mit einer weltweiten Abdeckung zu haben, nur noch erhöht", so Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Die Gründung von Andersen Tax in Großbritannien durch George, Paul und Julian ist ein wichtiger Meilenstein für uns und wird als Ausgangspunkt für weiteres Wachstum in Großbritannien dienen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit über 4.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten vertreten.

