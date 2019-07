Das Unternehmen gewinnt an Dynamik durch große globale Deals

ExaGrid, ein führender Anbieter von intelligentem hyperkonvergentem Speicher für die Datensicherung mit Datendeduplizierung, gab heute Rekordzahlen bei Auftragseingängen und Umsatz für das Quartalsende im Juni 2019 bekannt. ExaGrid verzeichnete das beste Quartal seiner Geschichte und ist auf dem besten Weg, auch ein weiteres Rekordjahr zu verzeichnen.

"Das war unser bestes Quartal beim Auftrags- und Umsatzvolumen in der Geschichte des Unternehmens", sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Wir hatten im Quartal eine Rekordzahl bei Neukundengeschäften mit einem Volumen im sechs- und siebenstelligen Bereich ein Trend, der sich weiter fortsetzt, während wir beim Geschäft mit großen Unternehmen weltweit an Dynamik gewinnen."

Neben Rekordauftragszahlen und -umsätzen im zweiten Quartal verzeichnete ExaGrid auch folgende Ergebnisse:

ExaGrid baut den den Support in Chile, der Schweiz, Indien, Indonesien und anderen Ländern weiter aus. ExaGrid verfügt über Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt, darunter Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Tschechien, Dubai, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Israel, Italien, Mexiko, Skandinavien, Polen, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Taiwan, Türkei, Großbritannien, USA und viele andere.

ExaGrid hat seine starken strategischen Allianz-/Partnerbeziehungen mit Veeam Software, HYCU und Zerto ausgebaut. Die erweiterte Beziehung zu HYCU ermöglicht eine weitere Penetration des Marktes bei Unternehmen, die Nutanix mit ESXi und AHV einsetzen.

Einführung von erweiterter Funktionalität, die es ermöglicht, dass die Commvault-Deduplizierung eingeschaltet bleibt, so dass die dahinter stehenden Geräte die Commvault-Daten um ein weiteres Drittel deduplizieren können, was die Speicherkosten erheblich reduziert. ExaGrid gewinnt bei Commvault-Kunden an Dynamik.

Bei der jährlichen Storries XVI-Preisverleihung des Storage Magazine wurde unsere Lösung als"Enterprise Backup Hardware Product of the Year" ausgezeichnet.

Mit der zunehmenden Reife des Marktes, erkennen immer mehr Unternehmen die Leistungseinbußen, die die Datendeduplizierung beim Backup haben kann es sei denn, eine Lösung wird von Anfang an so konzipiert, dass sie solche Auswirkungen verhindert. Alle Deduplizierungslösungen reduzieren die Speicher- und WAN-Bandbreite um ein Vielfaches, nur ExaGrid löst die drei inhärenten Computing-Probleme durch die Nutzung seiner einzigartige Landing Zone, adaptive Deduplizierung und Scale-Out-Architektur, um schnellere Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots zu erreichen.

"Deduplizierungslösungen der ersten Generation können für Backup-Speicher kostspielig sein und sind langsam für Backups, Wiederherstellungen und VM-Boot, weshalb über 80 der neu gewonnenen Kunden von ExaGrid Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce und die Geräte der Veritas NetBackup 5200/5300-Serie ersetzen. Wir ersetzen kostengünstige primäre Speicherplatten unter Commvault, da ExaGrid weitaus günstiger ist als Cisco 3260, NTAP eSeries, HPE Nimble, Dell usw., wenn Kunden eine längerfristige Datensicherung benötigen", sagte Andrews.

Alle Anbieter von Backup-Speicherlösungen reduzieren Speicherplatz und Bandbreite in unterschiedlichem Maße, aber die meisten bieten aufgrund der "inline" durchgeführten Deduplizierung niedrige Datenaufnahmeraten. Darüber hinaus speichern andere Lösungen nur deduplizierte Daten, was zu sehr langsamen Wiederherstellungsgeschwindigkeiten und VM-Boots führt. Die Aufnahmekapazität von ExaGrid ist um das Sechsfache höher als die des nächsten Wettbewerbers. Im Gegensatz zu den Anbietern der ersten Generation, die nur dann Kapazität hinzufügen, wenn die Daten wachsen, fügen ExaGrid-Appliances mit der Kapazität auch Rechenleistung hinzu und stellen so sicher, dass das Backup-Fenster eine feste Länge hat. Nur ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur mit einer einzigartigen Ladezone, die alle Skalierbarkeits- und Performance-Herausforderungen der Backup-Speicherung ganzheitlich abdeckt.

Das schlüsselfertige plattenbasierte Backup-System von ExaGrid kombiniert Unternehmensspeicher mit Daten-Deduplizierung auf Zonenebene und bietet eine plattenbasierte Lösung, die weitaus kostengünstiger ist als kostengünstige Festplatten. Im Gegensatz zu den Inline-/Scale-up-Deduplizierungslösungen der ersten Generation, die entweder in einen Backup-Anwendungsmedienserver oder in eine dedizierte Speicheranwendung integriert wurden, bietet ExaGrid die einzige echte Landing Zone- und Scale-up-Architektur der Backup-Branche mit Datendeduplizierung. Die Nutzung der Landing Zone von ExaGrid mit adaptiver Deduplizierung halbiert in der Regel die Kosten der großen Markenlösungen der ersten Generation und bietet die 3-fache Backup-Leistung und die 20-fache Restore-/VM-Boot-Leistung. Durch die Verwendung einer Scale-Out-Architektur ist ExaGrid die einzige Lösung, die bei wachsendem Datenvolumen für ein unverändertes Backup-Fenster sorgt und sowohl Forklift-Upgrades (kompletter Systemaustausch) als auch erzwungene Produktveralterung eliminiert.

ExaGrid hat bisher über 360 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmenserfolgsgeschichten veröffentlicht, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Bereich zusammen. Diese Geschichten zeigen, wie zufrieden die Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den differenzierten Produkten und dem konkurrenzlosen Kundenservice von ExaGrid sind. Die Kunden sagen immer wieder, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern auch, dass "es einfach funktioniert".

