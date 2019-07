Bacardi Limited, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, gibt heute die Ernennung von Tony Latham zum geschäftsführenden Vizepräsidenten und Finanzleiter bekannt. Latham, der von Unilever zu Bacardi wechselt, wird alle Finanzaktivitäten, einschließlich globales Rechnungswesens, Steuern und des Schatzamtes, sowie Umsatzwachstumsmanagement und die globalen Geschäftsdienstleistungen sowie die Informationstechnologie überwachen. Er wird Mitglied des globalen Führungsteams des Unternehmens sein und an den Geschäftsführer Mahesh Madhavan berichten.

Während seiner Tätigkeit bei Unilever war der 47-jährige Latham in verschiedenen leitenden Finanzfunktionen tätig, zuletzt als geschäftsleitender Vizepräsident für Finanzen Group Performance Management, mit globaler Verantwortung für die Leitung des operativen Finanzbereichs in den drei Bereichen und acht Regionen von Unilever. Er kam ursprünglich 2011 als stellvertretender Leiter für Finanzen Nordasien mit Sitz in Shanghai zu Unilever. Bevor er zu Unilever kam, arbeitete Latham für Danone, wo er als globaler CFO für den Bereich medizinische Ernährung und als regionaler Finanzleiter mit Sitz in Bangkok tätig war. Davor war Latham bei SC Johnson sowohl in Länder- als auch in regionalen Finanzfunktionen in Australien und Indonesien tätig.

Der gebürtige Australier bringt vielfältige Geschäftserfahrungen in den Bereichen Finanzen, IT, Supply Chain Management und Fusionen und Übernahmen sowie umfangreiche globale Erfahrungen aus der Zusammenarbeit in den Schwellenländern Asiens und Europas bei Bacardi ein.

"Da wir eine rigorose und sorgfältige Suche durchgeführt haben, um diese wichtige Position zu besetzen, war es wichtig, sicherzustellen, dass wir eine zielgerichtete Führungskraft mit einem makellosen geschäftlichen Hintergrund, vielfältigen globalen Erfahrungen und vor allem jemanden identifiziert haben, der unsere einzigartige Bacardi-Kultur schätzt und veranschaulicht. In Tony haben wir diese und weitere Qualitäten gefunden. Ich bin überglücklich, dass er in dieser dynamischen Zeit in unserer 157-jährigen Geschichte in unser Unternehmen eintritt, da wir uns bemühen, die besten 10 Jahre aller Zeiten bei Bacardi zu liefern", sagte Madhavan.

"Es ist eine Ehre, einem Unternehmen mit einer so starken Kultur, nachhaltigen Werten, legendären Marken und unglaublichen Geschäftsmöglichkeiten beizutreten, um mehr Menschen für außergewöhnliche Getränkeerlebnisse zusammenzubringen", sagte Latham. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mahesh und dem gesamten Bacardi-Team, um weiterhin mehr Wachstum und Verbraucherliebe für unsere Marken auf der ganzen Welt zu fördern."

Latham, der mit seiner Familie nach Bermuda umzieht, wenn die Genehmigung der Einwanderungsbehörde der Bermudas vorliegt, wird seine neue Funktion im September antreten.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 157 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BacardiLimited oder Instagram @BacardiLimited1862.

