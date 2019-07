Dorsey Whitney (Europe) LLP berät die Aktionäre der Anwaltskanzleien O'Neill Patient Solicitors LLP ("OPS") und Grindeys LLP bei ihrem Verkauf an Inflexion Private Equity. OPS ist der führende britische B2B-technikbereite Anbieter von Diensten für Refinanzierungs- und Eigentumsübertragungen. Die Investition wurde durch den Buyout Fund V von Inflexion getätigt, der auf das mittlere Marktsegment ausgerichtet ist. Im Rahmen dieser Investition hat Inflexion Private Equity außerdem Grindeys LLP übernommen, eine Anwaltskanzlei und Firma für Eigentumsübertragungen mit Sitz in Stoke-on-Trent.

The Dorsey transaction team was led by private equity and corporate partner Fabrizio Carpanini and tax partner Mike Cashman. (Photo: Dorsey Whitney LLP)

Das Transaktionsteam von Dorsey wurde von Fabrizio Carpanini, Partner für Private Equity und Unternehmensbelange, und Mike Cashman, Partner für Steuerfragen, geleitet. Unterstützt wurden sie von den Mitarbeitern für Unternehmensbelange David Elphinstone und Stephanie Tsang.

Sue Brown, CEO von O'Neill Patient, sagte: "Fabrizio Carpanini und sein Team waren großartig, und wir können ihnen gar nicht genug danken. Sie haben professionell, gründlich und proaktiv gearbeitet und standen uns bei jedem Schritt mit praktischem und wirtschaftlich orientiertem Rat zur Seite."

Fabrizio Carpanini von Dorsey sagte: "Wir waren erstmals 2018 für die Aktieninhaber von Grindeys und O'Neill Patient tätig und haben nahtlos mit Sue Brown und Daren Churchill zusammengearbeitet und so zur Realisierung dieser erfolgreichen Investition durch Inflexion beigetragen. Das Unternehmen ist in einer sehr guten Position, um die nötige strategische Unterstützung und die entsprechenden Investitionen zu liefern, die zur Realisierung des ehrgeizigen Geschäftsplans für Wachstum erforderlich sind."

"Sowohl Sue Brown als auch ich selbst hatten sehr wenig Erfahrung mit Transaktionen dieser Art. Ich muss jedoch sagen: Mit Fabrizio Carpanini, David Elphinstone und Stephanie Tsang hatten wir sofort das Gefühl, in sehr sicheren Händen zu sein", sagte Daren Churchill, Finanzvorstand von Grindeys. "Während der gesamten Transaktion waren sie die Ruhe in Person und erläuterten alles in sehr einfacher, klarer Sprache. Ich kann sie gar nicht genug loben, und wir sind dankbar für die Unterstützung und Orientierung, die sie uns geboten haben."

Über Dorsey Whitney LLP

