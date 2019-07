"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Afghanistan:

"(.) In Doha haben sich die Afghanen auf eine - wenn auch vage - gemeinsame Deklaration mit einem Fahrplan für einen Frieden verständigt. Bei früheren Gesprächen hatten sie sich nur gegenseitig zugehört. Die schwierigste Arbeit steht noch bevor, wenn sich die Afghanen auf die künftige politische Ordnung und die Verfassung verständigen müssen, über die Rolle der Frau und darauf, wie viel Islam es in dem Land geben soll. Washington und Berlin haben unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich nur dann aus Afghanistan zurückziehen, wenn ein Mindestmaß an Grundfreiheiten gesichert ist. (.) Wenn es jedoch in Afghanistan nach Jahrzehnten Krieg wieder Hoffnung gibt, ist das nicht zuletzt ein Verdienst der deutschen Diplomatie."/DP/jha

