Ad-hoc Mitteilung: Mehr Umsatz und Gewinn für Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 10. Juli 2019. Der Nettoumsatz des Fördertechnikspezialisten Interroll steigt im 1. Semester 2019 auf den neuen Höchstwert von CHF 260,9 Mio. (+8.4% zum Vorjahr). Beim operationellen Resultat (EBIT) wird für die gleiche Zeitperiode eine überproportionale Verbesserung von 20-25% zum Vorjahr erwartet. Der Bestelleingang nimmt auf CHF 299,0 Mio. ab (-7.9%).

Getragen von einem besonders starken ersten Quartal 2019 klettert der Nettoumsatz im 1. Semester 2019 um +8.4% zum Vorjahr auf den neuen Höchstwert von CHF 260,9 Mio. (+10.4% in Lokalwährungen).

Beim operativen Resultat (EBIT) erwartet das Unternehmen eine überproportionale Steigerung von 20-25% gegenüber dem Halbjahreswert 2018. Neben dem Nettoumsatzwachstum tragen dazu vor allem weitere Produktivitätsverbesserungen sowie eine hohe Kosten- und Investitionsdisziplin bei.

Der Bestelleingang im 1. Semester 2019 liegt mit CHF 299,0 Mio. um -7.9% unter dem Rekordvorjahr 2018 (-6.0% in Lokalwährungen). Im Vorjahr enthaltene Grossaufträge können nahezu vollständig ersetzt werden.

"Im 1. Semester 2019 kann Interroll den Nettoumsatz erneut stark und das operationelle Resultat (EBIT) wiederum überproportional steigern", erklärt Daniel Bättig, Chief Financial Officer der Interroll Holding AG und ergänzt, "Aufgrund des niedrigeren Bestelleinganges rechnen wir im 2. Semester 2019 mit einer Verlangsamung dieser Geschäftsdynamik."

Der Interroll Halbjahresbericht 2019 mit dem vollständigen Zahlenwerk wird am 5. August 2019 publiziert. Gleichentags findet ab 09:00 Uhr (CEST) ein Webcast in English statt.

Kontakte

Daniel Bättig, Chief Financial Officer

+41 91 850 25 44

Martin Regnet, Global PR Manager

Via Gorelle 3 ¦ 6592Sant'Antonino ¦ Switzerland

+41 91 850 25 21

investor.relations@interroll.com

www.interroll.com (http://www.interroll.com/)

Finanzkalender 2019

05.08. Veröffentlichung Halbjahresbericht 2019 und Web Conference (in English)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien «Rollers» (Förderrollen), «Drives» (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), «Conveyors & Sorters» (Förderer & Sorter) sowie «Pallet & Carton Flow» (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von CHF 559,9 Mio. und 2.300 Mitarbeitenden (2018).