Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Das Warten auf die halbjährlichen Einlassungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Repräsentantenhaus bestimmt am Mittwoch das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Akteure erhoffen sich davon später am Tag Hinweise darauf, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Zuletzt hatte wegen guter US-Arbeitsmarktdaten zumindest die Spekulation auf eine große Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt am 31. Juli einen Dämpfer erhalten. Dessen ungeachtet wird aber weiter fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

In diesem Umfeld zeigen sich die Aktienmärkte in der Region in meist engen Grenzen uneinheitlich. Nach den jüngst kleineren Einbußen überwiegen moderate Aufschläge. In Tokio bewegt sich der Nikkei-Index mit 21.557 Punkten kaum vom Fleck. Tagessieger ist bislang Sydney mit einem Plus von 0,4 Prozent. Hier dürften Spekulationen auf weitere Zinssenkungen in "Down Under" eine stützende Rolle spielen, nachdem die Juli-Daten zum Verbrauchervertrauen in Australien enttäuschend ausgefallen sind mit einem Zweijahrestief.

In Schanghai liegt der Composite-Index fast unverändert. Neue Preisdaten bewegen nicht. Die Verbraucherpreise in China sind im Juni im Jahresvergleich wie erwartet um 2,7 Prozent gestiegen, die Erzeugerpreise blieben unverändert. Dabei legten Nahrungsmittelpreise aber um über 8 Prozent deutlich stärker zu. Nach Ansicht von Analysten lassen die Preisdaten der chinesischen Notenbank Spielraum, ihre Geldpolitik weiter zu lockern - für den Aktienmarkt ein günstiges Signal.

Dass die Chefunterhändler der USA und Chinas wegen des Handelsstreits telefonisch wieder in Kontakt getreten sind, wird von Marktteilnehmern zwar positiv gesehen, bewegt die Kurse zumindest auf breiter Front zunächst aber nicht.

Anders bei den Halbleiterwerten in Südkorea: Hier wird Optimismus bezüglich der Fortsetzung der Gespräche als Grund für selektive Käufe genannt. Dort steigen denn auch die Kurse von Samsung und SK Hynix deutlicher und zwar um knapp 2 bzw rund 4 Prozent. Für Hyundai Engineering & Construction geht es um 2 Prozent nach oben, nachdem sich das Unternehmen Aufträge von Saudi Aramco sichern konnte.

Ölpreise ziehen an

Aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Die Sorte Brent verteuert sich um 1 Prozent auf 64,79 Dollar je Barrel. Rückenwind kommt von den Lagerbestandsdaten eines US-Branchenverbands vom späten Vorabend. Demnach sanken die Ölvorräte in den USA um über 8 Millionen Barrel und damit deutlich stärker als mit 2,4 Millionen für die offiziellen Daten im späteren Tagesverlauf erwartet wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.690,60 +0,37% +18,49% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.557,14 -0,04% +7,71% 08:00 Kospi (Seoul) 2.064,04 +0,29% +1,13% 08:00 Schanghai-Comp. 2.927,68 -0,02% +17,39% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.205,41 +0,32% +9,62% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.349,07 +0,59% +8,65% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.678,76 -0,24% -0,46% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1208 -0,0% 1,1208 1,1211 -2,2% EUR/JPY 122,03 +0,0% 122,00 122,07 -3,0% EUR/GBP 0,9001 +0,1% 0,8992 0,8980 +0,0% GBP/USD 1,2452 -0,1% 1,2465 1,2484 -2,3% USD/JPY 108,88 +0,0% 108,85 108,88 -0,7% USD/KRW 1181,65 -0,1% 1182,51 1182,39 +6,0% USD/CNY 6,8857 -0,0% 6,8880 6,8811 +0,1% USD/CNH 6,8899 -0,1% 6,8952 6,8863 +0,3% USD/HKD 7,8140 +0,1% 7,8088 7,8109 -0,2% AUD/USD 0,6920 -0,1% 0,6929 0,6948 -1,8% NZD/USD 0,6598 -0,1% 0,6607 0,6618 -1,7% Bitcoin BTC/USD 13.074,96 +4,2% 12.546,00 12.641,75 +251,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,68 57,83 +1,3% 0,78 +23,1% Brent/ICE 64,75 64,16 +0,9% 0,59 +17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.392,70 1.398,10 -0,4% -5,40 +8,6% Silber (Spot) 15,08 15,11 -0,2% -0,03 -2,7% Platin (Spot) 810,25 811,50 -0,2% -1,25 +1,7% Kupfer-Future 2,63 2,63 +0,3% +0,01 -0,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2019 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.