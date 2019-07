Um Elektriker aus aller Welt zu feiern, wird das Meisterschaftswochenende um eine internationale Meisterschaft erweitert.



Das National Championship Weekend 2019 im Coronado Springs Resort von Disney , 7. bis 9. November 2019

SYCAMORE, Ill., July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL Electrical hat seine vierte nationale Meisterschaft gestartet, um die besten Elektriker in den USA und in Kanada zu finden. "Dieses Jahr werden allein in den USA voraussichtlich mehr als 100.000 Elektriker, Auszubildende und Schüler gegeneinander antreten", sagte Doug Sanford, Group President von IDEAL Electrical. An den Wettbewerben des Qualifikations- und Meisterschaftswochenendes werden sowohl Einzelwettkämpfer (Profis und Schüler/Auszubildende) als auch Teams von Unternehmen und Schulen teilnehmen.

Das Nationale Meisterschaftswochenende von IDEAL wird einen internationalen Wettbewerb beinhalten.

"Wir haben jetzt nationale Meisterschaften von IDEAL in den USA, Kanada, China, Australien und Mexiko. In diesem Jahr bringen wir die nationalen Meister dieser Länder vom 7. bis 9. November zu einem Meisterschaftswochenende in Orlando, Florida, im Disney's Coronado Springs Resort zusammen.

Sanford weiter: "Nachdem wir dieses Jahr den Nordamerika-Champion gekrönt haben, werden wir eine besondere ‚internationale Runde' durchführen, um die besten Elektriker der Welt zu ermitteln. Die Champions aus den USA, Australien, Kanada und China werden gegeneinander antreten.

Unternehmer und Schulen nehmen bei der diesjähigen Meisterschaft eine größere Rolle ein.

"Wir suchen immer nach Wegen, die Veranstaltung besser und herausfordernder für die Wettbewerber und inklusiver für das ganze Gewerbe zu machen", sagte Sanford. "Dieses Jahr haben wir daher die Contractor Challenge und die School Challenge eingeführt, um die Qualität der Talente zu präsentieren, die jeder Unternehmer und jede Schule für das Gewebe bietet." Unternehmer und Schulen werden eingeladen, ihre Teams auf IDEALnationals.com zu registrieren. "Wir denken, dass diese Änderung den Wettbewerb noch unterhaltsamer machen wird und ihm ein wenig freundschaftliche Rivalität verleiht", fügte Sanford hinzu. Er erwartet mehr als 100 Unternehmerteams und mehr als 150 Schulteams, die dieses Jahr gegeneinander antreten werden.

IDEAL National Championship bringt das US-Gewerbe zusammen, um neue Elektriker zu gewinnen

IDEAL Electrical führte die IDEAL National (U.S.) Championship vor vier Jahren ein, um die Fertigkeiten und die Professionalität der Elektriker von heute zu präsentieren. "In den USA wird es in den nächsten Jahren zu einem erheblichen Mangel an Elektrikern kommen. Das Arbeitsministerium der USA berichtet, dass bis 2026 bis zu 60.000 Elektriker fehlen werden. Wir haben die IDEAL National Championship eingeführt, um die Gewerbegemeinschaft zu ehren und zu helfen, junge Leute für erfüllende Karrieren als Elektriker und Elektrofachkräfte zu gewinnen", sagte Stanford.

"Ich denke, wir haben hier eine Gelegenheit - und tragen auch eine Verantwortung dafür, mit Nachdruck aufzuzeigen, wie wichtig dieses Handwerk ist, um uns alle bei der Arbeit, zu Hause und in der Freizeit mit Strom zu versorgen und für gute Verbindungen zu sorgen. Ohne "Strippenzieher" kommt keine Technologie voran. Gebäude funktionieren nicht richtig. Häuser erfüllen nicht die Erwartungen. Und Autos erkennen keine aufkommenden Probleme."

Was steht beim Meisterschaftswochenende auf dem Spiel?

"Nur 174 Elektriker werden sich für das Champions Weekend qualifizieren", sagte Sanford. An diesem Wochenende werden wir Geld- und Sachpreise in Höhe von mehr als 600.000 Dollar vergeben. Dies ist also nicht nur eine große Anerkennung für jeden Einzelnen, sondern auch für die Unternehmen, für die sie arbeiten, und die Schulen, die sie repräsentieren."

Die Qualifizierungsrunden werden bis zum 4. Oktober in den gesamten USA und in China, Kanada, Australien und Mexiko durchgeführt. Während dieser Veranstaltungen müssen Wettbewerber sowohl ihre Problemlösungsfähigkeiten als auch körperliche Fertigkeiten wie Schneiden, Abmanteln, Crimpen und Terminieren unter Beweis stellen - und zwar mit IDEAL-Werkzeugen in einem Wettbewerb, der nach Zeit, handwerklichem Können, Abschluss, Konnektivität und Sicherheit bewertet wird.

Alle Werkzeuge werden bei jeder Veranstaltung der Qualifizierungsrunden verfügbar sein, doch Wettbewerber haben die Option, ihre eigenen IDEAL-Werkzeuge zu verwenden, die im Voraus zum Üben bei lokalen Händlern und über IDEALnationals.com gekauft werden können.

Wildcard-Gelegenheiten

Die Profi-Handwerker und die Schüler/Auszubildenden mit den besten Punktzahlen in jedem Bundesstaat/Territorium qualifizieren sich für das Meisterschaftswochenende. Die besten 3 Einzelwettbewerber von 2018 werden zurückkommen, um ihren Titel verteidigen zu können.

Es sind außerdem jeweils für 14 Wildcards für Profis sowie Schüler/Auszubildende verfügbar. Diese gehen an die drei Einzelteilnehmer mit der besten Punktzahl aus jeder US-Region (Norden Süden, Osten und Westen), die nicht den Wettbewerb ihres Bundesstaates/Territoriums gewinnen konnten, und an zwei weitere Teilnehmer mit Top-Punktzahlen aus Kanada.

Die Qualifizierten erhalten die Reise und die Unterkunft bezahlt, um vom 7. bis 9. November beim Meisterschaftswochenende im Disney's Coronado Springs Resort in Lake Buena Vista, Florida, anzutreten.

Über IDEAL ELECTRICAL

IDEAL ELECTRICAL ist ein Unternehmen von IDEAL INDUSTRIES, INC. IDEAL ist ein globaler Marktführer für Elektrowerkzeuge und Kabelterminierung sowie die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochentwickelten Energiemanagementsystemen, -produkten und -technologien für professionelle Elektriker, Designtechniker und Anlagenleiter.

Über IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. ist ein globaler, diversifizierter Familienbetrieb, der hervorragende Produkte und Werkzeuge für professionelle Handwerker in den Branchen Elektrik, Kabelverarbeitung, Datenkommunikation, Luft- und Raumfahrt und Bauwesen entwickelt und herstellt. Das 103 Jahre alte Unternehmen wurde 1916 auf der Idee gegründet, ideale Beziehungen mit Kunden, Mitarbeitern und Gemeinden zu knüpfen. Das Unternehmen befindet sich seit fünf Generationen in Familienbesitz und wächst und expandiert stetig.

