Tagesgewinner war am Dienstag Stratasys mit 4,80% auf 26,00 (30% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,79%) vor Advanced Micro Devices, Inc. mit 3,46% auf 33,15 (105% Vol.; 1W 6,11%) und Twitter mit 3,29% auf 37,65 (96% Vol.; 1W 3,95%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -6,98% auf 3,20 (99% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,79%), Wacker Neuson mit -6,84% auf 19,08 (598% Vol.; 1W -12,24%), Suess Microtec mit -6,53% auf 9,30 (112% Vol.; 1W -4,32%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (33577,44 Mio.), GlaxoSmithKline (22652,32) und BP Plc (22342,65). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Klondike Gold (746%), BKS Bank Stamm (624%) und Wacker Neuson (598%). Die beste Aktie in der ...

