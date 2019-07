Ein junger Analyst einer deutschen Privatbank stieß Deutz gestern vom Favoriten-Podest. Einfach so: Ich glaube, dass Deutz seine Ziele in China im wesentlichen erreicht hat, sagte er. Gemeint ist der Aufbau der Motorenfertigung in China mit einem dortigen Partner, was zu sehr positiven Einschätzungen der Analysten aber auch des Marktes geführt hat. Dieses Geschäft wird erst aufgebaut und hat noch gar nicht richtig begonnen. Aber der junge Mann war wohl zu schnell. Ohne fachliche Begründung oder gar harten Fakten wird einfach der Daumen gesenkt. Eine gute Gelegenheit, dies zu nutzen. Obergrenze zunächst 7 Euro.



