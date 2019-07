NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie der T-Mobile US, der US-Tochter der Deutschen Telekom, steigt in den US-Börsenindex S&P-500 auf und ersetzt dort die Titel von Red Hat. Die Änderung wird zur Handelseröffnung am Montag vollzogen, wie der Betreiber des marktbreiten US-Indexes S&P Dow Jones Indices mitteilte. IBM hatte die Übernahme des Softwareanbieters Red Hat im Umfang von 34 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Red Hat verschwindet damit von den Kurszetteln und ist somit auch kein Bestandteil des S&P-500 mehr.

Die Änderungen treten am Montag, den 15. Juli, zum Handelsbeginn in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + S&P-500 - NEUAUFNAHME - T-Mobile US + S&P-500 - AUSGESCHIEDEN - Red Hat ===

July 10, 2019

