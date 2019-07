Gemäß Planzahlen des Unternehmens soll der Bruttogewinn (EBITDA) von geschätzten 4,1 Mio. C$ in 2019 auf gigantische 67,5 Mio. C$ in 2020 geradezu explodieren! Marktkapitalisierung derzeit nur 31 Mio. C$ - Aktien-Vervielfachung erwartet! Jetzt noch vor dem Moon-Shot einsteigen! Im Cannabis Sektor wurde in der letzten Zeit ordentlich Geld verdient, wer aber ein schlechtes Timing hatte, konnte in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...