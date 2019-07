Die Privatbank Berenberg hat Deutz angesichts gestiegener Risiken von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,60 auf 7,70 Euro gesenkt. Nach der Kursrally auf ein Elfjahreshoch im Juni habe die Aktie des Motorenbauers infolge vorsichtiger Aussagen des Managements wieder deutlich nachgegeben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht sie die operativen Aussichten zwar weiter positiv und rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal. Doch die Konsensschätzungen für die beiden kommenden Jahre drohten zu sinken./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006305006