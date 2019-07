Bislang hielten sich Euro-Bullen tendenziell zurück, seit den Verlaufshochs bei 0,9307 GBP aus der zweiten Jahreshälfte 2017 herrscht entsprechend ein intakter Abwärtstrend. Dieser drückte das Währungspaar EUR/GBP bis auf ein aktuelles Jahrestief von 0,8500 GBP abwärts. Nach einem Doppelboden in diesem Bereich schoss der Euro regelrecht hoch und bewegt sich nun seit einigen Tagen an seiner oberen Trendkanalbegrenzung entlang. Dabei beeindruckt die relative Stärke des Paares an der Trendlinie, Rücksetzer sind kaum zu sehen. Womöglich marschiert das Pärchen zunächst einfach weiter und vollzieht erst oberhalb des Trendkanals einen regelkonformen Pullback. Bestehende Long-Positionen sind entsprechend enger abzusichern, ein frisches Investment kommt aber erst unter anderen ...

