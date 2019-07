Weder bei Springer noch bei Osram sind die Gebotspreise für die freien Aktionäre zu akzeptieren. Also geht es in einen Poker. Im Fall Springer wird KKR noch zulegen müssen. Ziel offen. Im Falle Osram liegt der echte Maßstab für Osram als einem der wenigen großen Unternehmen der Lichttechnik fast 40 % höher. Warum? Der Umbau von Osram ist erst in etwa eineinhalb Jahren abgeschlossen. Das ist eine Durststrecke, wie der Vorstand immer dargelegt hat. Dann aber ist Oram die vermutlich interessanteste Aktie dieser Geschäftsfelder rund um Licht. Doch dann liegt der Marktwert von Osram nicht bei 3,2 Mrd. Euro, sondern wahrscheinlich in der Größenordnung um knapp 5 Mrd. Diese Zahl ergibt sich aus der Hochrechnung des Umsatzes in seiner Qualität und der darauf beruhenden Ertragsqualität. Für Kenner leicht rechenbar, für Laien etwas schwieriger.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info