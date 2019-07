FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.320 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.650 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.230 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.230 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.240 EUR

XFRA DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD. 0.000 %

DEU XFRA CNE100000304 DONGFANG ELECTRIC-H- YC 1 0.014 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.034 EUR

CYD XFRA BMG210821051 CHINA YUCHAI INTL DL-,01 0.759 EUR

AGB2 XFRA AT000AGRANA3 AGRANA BET.AG INH. 1.000 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE D 4.060 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.055 EUR

MD4X XFRA FR0011857234 L.GE.MI.-CA.MDAX UETF D 3.060 EUR

206H XFRA CNE100001YQ9 HUATAI SECURIT.CO.H YC 1 0.039 EUR

STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD 2.810 EUR

TIUP XFRA LU1452600270 MUL-L.CORE US TIPS(DR) D 0.696 EUR

DJAD XFRA LU1407890620 MUL-L.IBOX.USD T.10Y+DR D 2.250 EUR

LYX7 XFRA LU1407888053 MUL-LY.C.IB.DL TR.7-10Y D 1.339 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.870 EUR

IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.147 EUR

VIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 0.292 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.475 EUR

LMWE XFRA LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD 1.110 EUR

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 4.510 EUR

LGWT XFRA LU1598688189 LYX I.-L.MSCIEMU GR. D 2.180 EUR

LGWU XFRA LU1598689153 LYX.-L.MSCIEMUSCDRUETF D 6.720 EUR

LHKG XFRA LU1900067940 MUL-L.HONG KONG EOD 0.630 EUR

PHT XFRA FR0000066755 HAULOTTE GROUP INH.EO-,13 0.220 EUR

LYQS XFRA LU1686830909 LIF-L.I.USL.E.S DLD 4.633 EUR

LYQY XFRA LU1812090543 LIF-L.B. HYEXFB EOD 4.210 EUR

LCVB XFRA LU1686830065 LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA 1.200 EUR

LMVF XFRA LU1646360971 MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D 1.400 EUR

LEEU XFRA LU1812091194 LIF-L.F.E/N D.E EOD 1.350 EUR

LPVX XFRA LU1812091947 L.I.F-L.PRI. U. EOD 0.370 EUR