FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IUS6 XFRA IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 0.349 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.402 EUR

EUN9 XFRA IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 0.406 EUR

EUN8 XFRA IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD 1.149 EUR

EUNH XFRA IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0.436 EUR

EUNI XFRA IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D 0.494 EUR

IS0S XFRA IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD 1.060 EUR

EUN4 XFRA IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 0.536 EUR

EUNR XFRA IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS 0.739 EUR

IUSP XFRA IE00B5M4WH52 ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD 1.431 EUR

EUNS XFRA IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD 0.297 EUR

EUN3 XFRA IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 0.619 EUR

IUS3 XFRA IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 0.292 EUR

IS06 XFRA IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD 0.039 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.228 EUR

BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.214 EUR

EUNU XFRA IE00B3F81409 ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD 0.038 EUR

SXRF XFRA IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. 0.071 EUR

21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.191 EUR

IHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 0.061 EUR