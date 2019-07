Expedeon AG: Expedeon AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2019 bekannt DGAP-News: Expedeon AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Expedeon AG: Expedeon AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2019 bekannt (News mit Zusatzmaterial) 10.07.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 10. Juli 2019 / Expedeon AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2019 bekannt Aktionäre stimmen allen Anträgen der Verwaltung zu Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 10. Juli 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute bekannt, dass die Hauptversammlung (HV) gestern, am 09. Juli 2019, in Heidelberg allen Anträgen der Verwaltung zugestimmt hat. Die teilnehmenden Aktionäre vertraten 37,44 Prozent des Aktienkapitals von rund 51,56 Millionen Aktien. Allen Anträgen wurde mit einer Quote von mindestens 95,2 Prozent der anwesenden Stimmen zugestimmt. "Mit erstmalig positivem EBITDA Ergebnis war 2018 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von Expedeon bis heute. Unsere Quartalszahlen haben den positiven Trend bestätigt. Wesentlich für diesen Fortschritt war unsere Akquisitions-Strategie der vergangenen Jahre, mit der wir auf Basis unserer laufenden F&E-Aktivitäten eine spannende Technologie-Plattform aufgebaut haben. Basierend auf unserer gut gefüllten Pipeline innovativer Produkte liegt der Fokus nun primär auf dem organischen Wachstum und darauf, kontinuierlich Mehrwert für unsere Kunden, aber auch für unsere Investoren und Aktionäre, zu schaffen", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO der Expedeon AG. "Unser Ziel ist es, diesen Fortschritt in langfristigen und nachhaltigen Erfolg zu übersetzen. Der starke Zuspruch der gestrigen Hauptversammlung lässt uns mit großer Zuversicht auf die kommenden Monate und Jahre blicken und bestätigt uns, dass wir für das verbleibende Jahr 2019 und die nächsten Jahre auf dem richtigen Weg sind." Die HV beschloss die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 und die Ernennung von Ernst & Young, Mannheim als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2019. Auch beschloss die HV die Genehmigung des Aktienoptionsplans 2019 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2019. Herr Hansjörg Plaggemars wurde von der HV zum neuen Aufsichtsratsmitglied gewählt. Herr Plaggemars wird Frau Dr. Cristina Garmendia Mendizábal ersetzen, die im April 2019 als Aufsichtsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied zurückgetreten war. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die HV wählte der Aufsichtsrat Herrn Joseph Fernandez zum neuen Vorsitzenden. Die sechs Mitgleider des Expedeon-Aufsichtsrates sind: Herr Joseph Fernandez (Vorsitzender), Frau Pilar de la Huerta, Herr Dr. Trevor Jarman, Herr Peter Llewellyn-Davies (Vorsitzender des Audit Committee), Herr Tim McCarthy und Herr Hansjörg Plaggemars. Des Weiteren beschloss die HV, die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien, sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung und weitere Anpassungen. Zudem beschloss die HV die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Teilen der Kapitalrücklage in Grundkapital gemäß §§ 207 ff. AktG und die anschließende Herabsetzung des erhöhten Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung des freiwerdenden Betrags in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 r. 4 HGB nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG Die Abstimmungsergebnisse der HV zu allen Tagesordnungspunkten werden heute im Investoren-Bereich der Expedeon AG-Website veröffentlicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@expedeon.com Investorenwebseite: https://investors.expedeon.com/de/ MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 2102280 E-Mail: expedeon@mc-services.eu Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXN; ISIN: DE000A1RFM03). # # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 