Tesla bereitet offensichtlich eine "mysteriöse Ausweitung der Produktionskapazität" in Fremont vor, so das Branchenportal Electrek. Zuletzt habe man bis zu 1.000 Model 3 pro Tag produzieren können. Quelle des Artikel ist eine Mail von Jerome Guillen, Tesla President of Automotive an seine Mitarbeiter. Guilllen sagte, er könne "keine Details nennen", doch man "mache Vorbereitungen" zur Ausweitung der Produktion und er wisse, dass die Mitarbeiter "entzückt sein werden von den kommenden Entwicklungen."

