flatex Morning-news Öl (WTI): Der WTI-Preis konnte sich in den letzten Handelstagen ...

Der WTI-Preis konnte sich in den letzten Handelstagen gerade einmal um rund zwei US-Dollar gen Norden bewegen. Die OPEC-Kürzungen wurden von neuen Sorgen rund um das globale Wachstum einmal mehr konterkariert. Allein geopolitische Spannungen und damit mitunter jene zwischen den USA und dem Iran, könnten dem Preis des schwarzen Goldes in den kommenden Tagen weiter treiben. Zusätzliche Drohungen von Seiten des Iran an die Adresse der Briten (diese beschlagnahmten vor Gibraltar einen iranischen Öltanker) waren zusätzlich preisstützend.

Zur Charttechnik: Im Monat Juli konnte der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West Texas Intermediate) im August-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX am 01. Juli 2019 ein letztes Hoch bei 59,97 US-Dollar ausbilden. Seitdem korrigierte der Preis bis auf ein jüngstes Verlaufstief vom 02. Juli 2019 bei 56,09 US-Dollar. Aufgrund dieses Kursverlaufs wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 58,49/59,06/59,97 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 60,54/60,89/61,45 und 62,37 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 57,01 und 56,09 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 55,53/55,18/54,62 und 53,70 US-Dollar auszumachen.

