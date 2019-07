flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,85 Prozent und 12.436,55 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,07 Mrd. Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes wiesen durchweg Abgaben auf, der DAX bekam in Bezug auf die Tagesperformance die rote Laterne gereicht. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 3.509,75 Zählern. Am Dienstag überraschte der US-Konzern PepsiCo mit den Quartalbericht positiv und wies einen Gewinn je Aktie von 1,54 US-Dollar bei einem Umsatz in Höhe von 16,45 Mrd. US-Dollar aus. Von bösen Überraschungen könnte man an den Aktienmärkten ausgehen, sollte die Fed am 31. Juli doch keine Zinssenkung vornehmen. Unter normalen Umständen sollte man doch annehmen, dass dies eher erfreulich wäre, doch in Fall der aktuellen Markterwartungen von sinkenden Zinsen in den USA, wäre ein Status Quo in Sachen Fed-Leitzins der Blankoscheck für fallende Notierungen an den Aktienmärkten. Die Perversität besteht in dem Fakt, dass gute Arbeitsmarktdaten in den USA schlechte News für die Aktienmarktbullen bedeuten, da diese nun befürchten, eine Zinssenkung könnte ausbleiben. Am Donnerstag wird man auf die US-Verbraucherpreise zu achten haben und genauer hinsehen, ob diese in Kombination mit dem immer noch starken US-Arbeitsmarkt auch nur ansatzweise eine Zinssenkung rechtfertigen werden. Was hat das mit dem DAX zu tun? Recht einfach, denn auch im Jahr 2019 entwickelt der US-Aktienmarkt als größter und wichtigster globaler Markt immer noch eine Sogwirkung und diese Sogwirkung gilt für beide Seiten. In diesem Fall würde der DAX gemeinsam mit den US-Indizes fallen. An der Wall Street gingen der NASDAQ100 und der S&P500 mit minimalen Zugewinnen aus dem Handel, während der Dow Jones nur etwa verlor.

Am Mittwoch werden neben den Daten zur französischen Industrieproduktion für den Mai um 08:45 Uhr vor allem Daten für Großbritannien am Vormittag ausgewiesen. Zeitgleich um 10:30 Uhr wird die Industrieproduktion, der Dienstleistungsindex, die Handelsbilanz und das BIP (alle Daten für den Mai) zu beurteilen sein. Dies wäre vor allem für Anleger im britischen Pfund oder britischen Wertpapieren von Relevanz. Am Nachmittag wird man auf die Ausführungen des Fed-Chefs Powell zu achten haben, der um 16:00 Uhr vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses Stellung zur aktuellen Geldpolitik bezieht. Zur gleichen Zeit werden die US-Lagerbestände des Großhandels für den Mai veröffentlicht. Im Anschluss wird um 16:30 Uhr auf die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestände zu achten sein und schließlich steht um 20:00 Uhr noch das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung vom 18./19. Juni zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne MSC Industrial, AAR, Bed Bath & Beyond und PriceSmart von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures wiesen am Mittwoch am Morgen noch uneinheitliche Vorzeichen auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.446 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Minus von 0,85 Prozent bei 12.436,55 Punkten via Xetra-Handel. Der DAX arbeitete die hier an dieser Stelle am Vortag erwähnten Ziele der Bären mit den alten Jahreshochs von 12.438,37 und 12.435,67 Punkten ab und schloss auch die bis 12.408,22 Punkte offenstehende Kurslücke. Ausgehend vom alten Jahreshoch vom 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite mitunter abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.497/12.534/12.592/12.629/12.687 und 12.746 Punkten. Die Unterstützungen hingegen wären bei 12.380/12.343/12.314/12.285/12.248/12.189/12.131 und 12.095 Punkten in Betracht zu ziehen.



