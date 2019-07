Bekannte Marken aus dem Hause Henkel sind Schwarzkopf, Fa, Theramed und natürlich Persil. Mit Mitarbeitern aus 120 Ländern und Standorten auf allen Kontinenten verfügt der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Henkel untergliedert sich in drei Unternehmensbereiche: Pflegeprodukte, Haushaltsprodukte sowie Klebstoff-Technologien. Insbesondere das Klebstoff-Geschäft lief in den vergangenen Monaten nicht so toll. "Wie erwartet war das Geschäft im Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die globale Abschwächung der Industrieproduktion in einigen Branchen beeinträchtigt, wobei wir hier im Laufe des zweiten Halbjahres eine Verbesserung erwarten", so Vorstandschef Hans Van Bylen vor einigen Wochen.

Im Branchenvergleich günstig?

