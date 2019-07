Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung von 68 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Gunther Zechmann kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) des Chemiekonzerns um knapp ein Viertel. Trotz des Kursrückgangs nach den kassierten Zielen sei die Aktie noch nicht günstig bewertet. Der Experte rät, defensive Chemiewerte wie Air Liquide und Aktien aus dem Bereich Konsumentenchemie wie Novozymes und IFF den Vertretern aus der Industriechemie vorzuziehen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111