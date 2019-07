Es entwickelt sich änhlich wie bei Shakespeare. Es endet meist tragisch in der Mitte und nicht im letzten Akt. Es lohnt sich, die Analystenmeinungen in den Medien nachzuvollziehen. Es ist ein besonderes Schauspiel dafür, wie wenig Erfahrung solche Fachleute auf die Meinungswaage bringen. Es gibt durchweg Zweifel, Risikobedenken, aber keine sachlich begründete Aussage über die einzelnen Schritte der Sanierung. Es ist der seltene Fall, dass die größte Bank des Landes wirklich umgebaut wird. Die Wette bleibt bestehen: Hier geht es um mehr als 100 % Kursgewinn in zwei bis drei Jahren. Immerhin eine einzige Großbank (aus der Schweiz) wagt eine solche Prognose etwas indirekt aber klar: 13,8 Mrd. Euro Marktwert sind eine lächerliche Größe für die künftige Deutsche Bank - aber dazu gehört Fantasie.



