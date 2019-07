IRW-PRESS: Boreal Metals Corp.: Boreal durchteuft erneut hochgradige Mineralisierungen in der Entdeckungszone Östra Silvberg South

Vancouver, B.C., July 9, 2019. Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV: BMX) freut sich, die Ergebnisse seines Bohrprogramms mit insgesamt sieben Bohrlöchern über 1.454,8 Meter in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Gumsberg im höffigen Bergbaurgebiet Bergslagen in Schweden bekannt zu geben.

Wir freuen uns, dass die neue Entdeckung Östra Silvberg South nach wie vor eine hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung liefert, meinte CEO Patricio Varas. Die bislang in dieser Zone absolvierten Bohrungen ergaben konsistente Abschnitte unter der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 250 Metern. Diese Neuentdeckung bei Gumsberg weist nur eine relative geringe Dichte an Diamant-Erkundungsbohrungen auf und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Wir sind gespannt, was weitere Abgrenzungsbohrungen in der Zukunft bringen werden.

Bei den Erkundungsbohrungen wurde in jedem der Zielgebiete eine bedeutende Mineralisierung durchteuft (Tabelle 1). Der Großteil der Bohrungen erfolgte in der neu entdeckten South Zone bei Östra Silvberg und lieferte bis zu 5,12 % Zn, 2,27 % Pb und 93 g/t Ag auf 8,04 Metern (Tabelle 1, Abbildungen 1&2). Zwei der vier bei Östra Silvberg niedergebrachten Löcher durchschnitten auch nicht kartierte Abbaustätten, die in tiefere Ebenen und weiter nach Osten ragen, als es die historischen Bergbaukarten vermuten ließen (Tabelle 1; Abbildungen 1&2). Zusätzlich zu den Bohrerfolgen von Boreal deutet dies auch darauf hin, dass die Mineralisierung in diesem Bereich weitläufiger ist als bisher angenommen.

Tabelle 1. Bohrergebnisse von Gumsberg

Bohrlocvon bis Länge Zink SilberBlei Gold Zielgeb

h iet

ID (m) (m) (m) (%) (g/t) (%) (g/t) Name

GUM-19-304,96306,951,99 2,28 25,52 0,92 0,128 Ostra S

01 ilvberg

X

einschl304,96306,081,12 3,38 37,88 1,31 0,171

ießl

GUM-19-keine bedeutenden Abschnitte Ostra S

02 ilvberg

X

GUM-19-262,25270,298,04 5,12 93,05 2,27 0,434 Ostra S

03 ilvberg

X*

GUM-19-77,60 77,80 0,20 2,77 12,75 0,07 0,003 Gumsgru

04 van

Y

GUM-18-Loch von 2018 auf 242,2 m Tiefe erweitert, Ostra S

05B wo es nicht kartierte historische ilvberg

Abbaustätten

durchteufte

GUM-19-keine bedeutenden Abschnitte Gumsgru

05 van

GUM-19-177,10178,101,00 1,84 7,70 1,40 0,108 Vallber

06 gbet

Y

GUM-19-183,10184,101,00 1,04 3,24 0,69 0,091

06

Y

X angegebene Längen entsprechen Kernabschnitten; die wahren Mächtigkeiten werden auf 50 % der gemeldeten Abschnitte geschätzt.

Y angegebene Längen entsprechen Kernabschnitten; die wahren Mächtigkeiten werden auf 90 % der gemeldeten Abschnitte geschätzt.

* Loch durchteufte eine zuvor nicht kartierte Strosse und wurde in einer Tiefe von 233,00 bis 234,20 m abgebrochen.

Boreal plant die Fortsetzung der Step-out-Bohrungen in der hochgradig mineralisierten Entdeckung Östra Silvberg South und untersucht zugleich vorrangige Bohrziele im Gebiet Vallberget-Loberget, wo in den Bergbauhalden im Umfeld der alten Abbaustätten an der Oberfläche eine hochgradige, geschichtete exhalative Zinkmineralisierung (Sphalerit) identifiziert wurde. Diese exhalative Zinkmineralisierung bildet anderenorts im höffigen Bergbaugebiet Bergslagen große Lagerstätten (z.B. die Lagerstätte Zinkgruvan von Lundin Mining) und wurde bei Gumsberg bisher nicht dokumentiert.

Das Projekt Gumsberg im Überblick

Das strategisch gelegene Projekt Gumsberg umfasst eine Gesamtfläche von über 18.300 Hektar und besteht aus sieben einzelnen Zielgebieten in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden, wo mehrere Zonen mit VMS- und verwandten Mineralisierungstypen identifiziert wurden. Im Bereich der Edel- und Grundmetallmineralisierung bei Gumsberg fanden ab dem 13. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts durchgehend Bergbauaktivitäten statt; das Konzessionsgebiet beherbergt mehr als 30 historische Minen, von denen die Mine Östra Silvberg am bekanntesten ist. Diese Mine galt zwischen 1250 und 1590 als größte Silbermine Schwedens.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48261/Boreal Press Release - Gumsberg_Drilling_July09_2019_EJ_ST_DM Final_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Lageplan der Bohrergebnisse von Östra Silvberg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48261/Boreal Press Release - Gumsberg_Drilling_July09_2019_EJ_ST_DM Final_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Querschnitt der Bohrergebnisse von Östra Silvberg

Über Boreal Metals Corp.

Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber- und Goldlagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.

Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und Kernbearbeitungsprotokolle

Der Bohrkern wird protokolliert und für die Probenahme vorbereitet, ehe er an das Labor von ALS in Malå (Schweden) transportiert wird, wo er geteilt, verpackt und für die Analyse vorbereitet wird. Akkreditierte Prüfproben (Leer- und akkreditierte Standardproben) werden regelmäßig zu den Probenabschnitten hinzugefügt. Die Proben werden getrocknet (sofern erforderlich), gewogen, gebrochen (70 Prozent, weniger als zwei Millimeter) und in zwei Teile geteilt. Einer wird einbehalten (grobkörnige Absonderung), der andere wird auf 85 Prozent (weniger als 75 Mikrometer) pulverisiert. Die Trüben werden mittels Ultra-Trace ICP-MS (ME-MS41) und ICP-AES Au-Pt-Pd (PGM-ICP23) analysiert. Proben mit Werten über der Nachweisgrenze werden unter Anwendung von ICP-AES mittels Königswassers (ME-OG46) oder mittels AAS im Fall von hochgradigem Zink (ZnAAORE) erneut analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen über das Projekt Gumsberg in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corp.

Für Boreal Metals Corp.

Patricio Varas, Chief Executive Officer

Nähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal Metals Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal Metals Corp. die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal Metals Corp. seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal Metals Corp. generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal Metals Corp. um Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal Metals Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48261

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48261&tr=1

