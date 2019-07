Primärmarkt: Aus dem Immobiliensektor brachte Aroundtown Property gestern eine Hybridanleihe (PNC5,5, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB-) mit einer Emissionsrendite von 3,25 % auf den Markt. Das Unternehmen wurde bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr am Primärmarkt tätig. Darunter waren zwei Hybrid-Emissionen in den vergangenen drei Wochen. Bei den Financials emittierte DZ Hyp einen Covered Bond (10 Jahre, EUR 750 Mio., AAA) bei MS-1 BP. Darüber hinaus beabsichtigt Berlin Hyp einen grünen Covered Bond (8 Jahre, EUR 500 Mio., Aaa) zu begeben. Unternehmensnews: Reuters-Berichten zufolge befindet sich Bayer in Gesprächen mit dem US-amerikanischen Unternehmen Elanco Animal Health über eine mögliche Fusion der Aktivitäten im Bereich Tiergesundheit. Bei dem potenziell ...

