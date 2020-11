Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA hat der Dow Jones gestern Geschichte geschrieben. Erstmals schloss der US-Leitindex über der Marke von 30.000 Punkten. Auch für den DAX ging es nach oben. Von einem neuen Rekordhoch ist er zwar noch entfernt, allerdings deuten sich weitere Gewinne an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Öl, Walt Disney, Walmart, Snap, Booking Holdings, die Deutsche Lufthansa, die Commerzbank, Aroundtown, Bayer und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.