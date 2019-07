Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta004/10.07.2019/09:00) - Amalphi AG meldet ungeprüfte Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2019



München, 10. Juli 2019: Die amalphi ag meldet mit ihrem Halbjahresabschluss 2019 ungeprüfte Finanzkennzahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahrs 2019



Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2019 belief sich auf kEuro 1.109 (Vorjahr: kEuro 0.931), was einer Steigerung von ca. 19 % entspricht. Er liegt damit zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder über der Umsatzgrenze von einer Million Euro.



Bei stabiler Gross Margin und leicht reduzierten Kosten konnte das operative Ergebnis (EBIT) deutlich verbessert werden. Der operative Verlust betrug kEuro -254 und hat sich damit gegenüber dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums von kEuro -384 um über 33% verbessert.



Der Zinsaufwand fiel mit kEuro 47,4 (Vorjahr: kEuro 45,6) nahezu unverändert aus.



Das Ergebnis nach Zinsen und Steuern betrug kEuro -302,0 (Vorjahr: kEuro -431) und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls signifikant verbessert.



Ausblick 2019



Die Gesellschaft plant für 2019 weiterhin eine Umsatzsteigerung auf TEur 2.800, so dass das Geschäftsjahr 2019 mit einem operativen Jahresüberschuss abgeschlossen werden sollte.



Der komplette Halbjahresabschluss 2019 wird Ende Juli auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.



Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance). amalphi konzentriert sich dabei auf den Vertrieb und die Qualitätssicherung ihrer Dienstleistungen, während die technische Wartungsleistung durch weltweit aufgestellte externe Serviceprovider erbracht wird.



Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350



E-Mail: ir@amalphi.de



Aussender: amalphi ag



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie)



