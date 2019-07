Autohupen sind gleich doppelt gefährlich: Meist werden sie missbraucht und außerdem sind sie so laut, dass Fußgänger, Radfahrer und Rollerfahrer vor Schreck fast umfallen. Dass das auch leiser geht, hat längst Citroën gezeigt.

Sie kennen das sicher noch aus der Fahrschule: Gehupt werden darf nur als Warnung vor einer Gefährdung - oder beim Überholen außerorts. Paragraph 16 StVO. Allerdings gibt es offenbar ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis nach dem Wildhupen an Recht und Ordnung vorbei. Ich nehme mich davon gar nicht aus. Fühle ich mich von jemand anderem auf der Straße genötigt, in die Eisen zu steigen, plötzlich auszuweichen oder eine Rotphase an der Ampel länger zu warten, weil der Vordermann gerade genau so schnell in die Gänge kommt, dass er selber noch bei grün durchkommt, dann bleibt mir Gebeuteltem als Ausdruck meiner Kränkung doch gar nichts anderes als die Hupe.

Doch der Gesetzgeber hat uns mit der Hupe ein Werkzeug an die Hand gegeben, das eher zu Nötigungen und Körperverletzungen taugt, als zur gepflegten Kommunikation. Denn die Hupe ist in Deutschland wahnsinnig laut. 105 Dezibel darf sie im Abstand von sieben Metern einem offiziell in die Ohren hämmern. Zum Vergleich: Eine Kettensäge kommt in einem Meter Entfernung auf rund 110 Dezibel und ein Lautsprecher in einer Disko in einem Meter Entfernung auf rund 100 Dezibel. Da kann man sich vorstellen, wie das reinhaut, wenn man da als Radfahrer oder Fußgänger unvermittelt von 0 auf 105 Dezibel angehupt wird. Wer aus unmittelbarer Nähe so angedröhnt wird, stirbt fast.

Mir ist das jüngst auf meinem E-Motorroller passiert. Da hat es einer Autofahrerin nicht gepasst, dass ich vor ihr an der roten Ampel in Schrittgeschwindigkeit auf ihre Spur gewechselt bin ...

