Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für den Rückversicherer Swiss Re vor Zahlen von 112 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den Bereich Corporate Solutions, in dem es zuletzt eher schleppend lief und der in den vergangenen Monaten einer eingehenden Prüfung unterzogen wurde, dürften die Herausforderungen nun klar benannt worden sein, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Schaden- und Unfallversicherungssparte dürften große Forderungen moderat zugenommen haben. Das Lebensversicherungsgeschäft dürfte zudem solide verlaufen sein. /kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-10/09:49

ISIN: CH0126881561