Leoni: Stoppen die einschneidenden Veränderungen den Abwärtstrend?

Der wirtschaftlich angeschlagene Autozulieferer Leoni (WKN: 540888 / ISIN: DE0005408884) plant den Verkauf oder den Börsengang des Bereichs Wire & Cable Solutions (WCS). Laut dem im SDAX gelisteten Unternehmen wird auch die Möglichkeit eines Anteilsverkaufs der Sparte erwogen, die sich insbesondere auf intelligente Kabellösungen und Dienstleistungen konzentriert. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Mögliche Trennung

Leoni zufolge wird sich das Unternehmen nach einer möglichen Trennung in erster Linie auf die Entwicklung des Bordnetz-Bereichs (WSD) fokussieren. Dazu hat Leoni bereits begonnen, entsprechende Partner zu mandatieren. Außerdem arbeite Leoni am bestehenden Refinanzierungsbedarf und ziehe dabei alle Optionen in Betracht.

