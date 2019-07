Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shell von 3175 auf 3090 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Thomas Adolff kürzte wegen gesunkener Öl- und Gaspreise seine Gewinnschätzungen für den Konzern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Aktie des Ölmultis bleibe aber sein Favorit ("Top Pick") im Sektor. Shell habe das eigene Portfolio überarbeitet und sei inzwischen weniger anfällig./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-07-10/09:59

ISIN: GB00B03MLX29