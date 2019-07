Was ist passiert? Die Aktie von Illumina (WKN:927079) stieg im Juni um 20 %, laut Daten von S&P Global Market Intelligence, da mehrere Analysten positive Bewertungen des führenden Unternehmens für Gensequenzierung abgaben, das kurz vor der Übernahme von Pacific Biosciences (WKN:A1C3EQ) steht. Illumina stieg zu Beginn des letzten Monats, was sowohl durch eine positive Berichterstattung (outperform mit einem Kursziel von 380 US-Dollar pro Aktie) von Wolfe Research am 30. Mai als auch durch den Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...