VILICO Investment und HANSAINVEST starten ersten UCITS-Fonds mit Fokus auf deutsche, ertragsstarke Immobilienaktien DGAP-News: VILICO Investment / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien VILICO Investment und HANSAINVEST starten ersten UCITS-Fonds mit Fokus auf deutsche, ertragsstarke Immobilienaktien 10.07.2019 / 10:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VILICO Investment und HANSAINVEST starten ersten UCITS-Fonds mit Fokus auf deutsche, ertragsstarke Immobilienaktien - Der "Immobilien Werte Deutschland" bündelt die 20 Top-Dividendenwerte der deutschen Immobilienwirtschaft in einem ertragsorientierten Aktienfonds - Liquide Alternative zu offenen/geschlossenen Immobilienfonds sowie Direktinvestments - Portfoliobaustein, der zwei der wichtigsten Assetklassen vereint Hamburg, 10. Juli 2019 -- Die Hamburger Fondsboutique VILICO Investment Service GmbH und HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH haben den ausschüttungsorientierten Aktienfonds Immobilien Werte Deutschland (DE000A2PE1E0 / DE000A2PE1F7) lanciert. Damit wird erstmalig ein UCITS-Fonds angeboten, mit dem private und institutionelle Anleger fokussiert in die ertragsstärksten, auf dem deutschen Markt tätigen Immobilienunternehmen investieren können. Der Fonds bietet eine hoch liquide, täglich handelbare Alternative zu oftmals illiquiden offenen oder geschlossenen Immobilienfonds sowie schwer zugänglichen Immobilien-Direktinvestments. Der deutsche Immobilienmarkt ist derzeit der dynamischste in Europa mit einem großen Nachfrageüberhang, sowohl bei Wohn- als auch Gewerbeimmobilien. Er ist geprägt von niedrigen Leerstands-Raten, der Verknappung an bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig geringem Neubauvolumen sowie einem fortschreitenden Trend zur Urbanisierung. Weiterhin weist der Markt eine hohe Liquidität im Transaktionsmarkt für institutionelle - insbesondere ausländische - Investoren sowie eine steigende Gewichtung der Assetklasse Immobilie bei Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen auf. Gepaart mit historisch und anhaltend günstigen Finanzierungskonditionen bilden diese Faktoren das Fundament für ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis deutscher Immobilienaktien. "Um die attraktivsten Aktien im Immobilien Werte Deutschland zu bündeln, analysieren wir rund 70 börsennotierte, in Deutschland agierende Immobilienunternehmen und selektieren diejenigen 20 Werte, die die höchsten nachhaltigen Dividendenrenditen und prognostizierten Steigerungsraten des Net Asset Values aufweisen", erläutert Investmentspezialist Dennis Etzel, der gemeinsam mit der NFS Capital AG für das Portfoliomanagement verantwortlich ist, den Investmentprozess. Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgt anhand des Anteils ihrer Marktkapitalisierung an der Gesamtmarktkapitalisierung des Fondsportfolios (min. 1,5 % / max. 10 %). Die Überprüfung und Anpassung des Portfolios erfolgt halbjährlich. Bis zu 10 % des Portfolios können diskretionär in Sondersituation investiert werden. Die im aktuellen Portfolio allokierten Werte setzen sich aus den Subsektoren Wohnen (51 %), Gewerbe (21 %), Asset Management (12 %), Development (6 %) und Sonstige (10 %) zusammen und haben eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. EUR. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Portfoliowerte beträgt 4,60 % vor Fondskosten, die durchschnittlichen Funds from Operations (FFO) liegen bei rund 6 %. "Mit dem Immobilien Werte Deutschland bieten wir Anlegern ab sofort ein reguliertes Sondervermögen, mit dem sie an attraktiven jährlichen Dividendenausschüttungen und der zukünftigen Kursentwicklung der erfolgreichsten deutschen Immobilienaktien partizipieren können", so Stefan Bülling, Geschäftsführer der VILICO Investment Service GmbH. Immobilien Werte Deutschland - Fondsdaten auf einen Blick Fondsname Immobilien Werte Deutschland Kapitalverwaltungsge- HANSAINVEST Hanseatische sellschaft Investment-GmbH, Hamburg Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt Fondsinitiator VILICO Investment Service GmbH, Hamburg Fondsmanager NFS Capital AG Fondskategorie Aktienfonds Fondswährung Euro (EUR) Anteilklassen A (Retail) AI (Institutionell) WKN / ISIN A2PE1E / DE000A2PE1E0 A2PE1F / DE000A2PE1F7 Ertragsverwendung Ausschüttend Verwaltungsvergütung 1,30 % p.a. 0,75 % p.a. Verwahrstellenver- 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. gütung Mindesterstanlage 1 Anteil 10.000 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5 % Rücknahmegebühr Keine Erfolgsabhängige 10 % auf die Vergütung (High Outperformance zum MSCI Watermark) Real Estate Europe NTR Index Über VILICO Investment Die VILICO Investment Service GmbH wurde im Dezember 2007 gegründet. Als unabhängiger Fondsinitiator und Investmentboutique hat es sich VILICO zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit erfahrenen Portfoliomanagern spezialisierte Anlagelösungen zu entwickeln und anspruchsvollen Anlegern anzubieten. Mehr Informationen unter: www.vilicoinvest.de Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 170 Mitarbeitern fast 220 Publikums- und über 100 Spezialfonds mit Vermögenswerten von knapp 37 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das "Private Banker"-Magazin zum vierten Mal in Folge als "Beste Service-KVG" ausgezeichnet. (Stand der Daten: 31.03.2019). Mehr Informationen unter: www.hansainvest.de Ansprechpartner Stefan Bülling Geschäftsführer VILICO Investment Service GmbH Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Tel. 040-822 205 11 E-Mail: info@vilicoinvest.de 10.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 