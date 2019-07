München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Nach dem weltweit größten Börsengang an der Wall Street wird Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) wohl noch in diesem Jahr auch an der Hongkonger Börse gelistet werden - vorher soll der Konzern noch umstrukturiert werden, auch der Ausbau der internationalen Aktivität steht im Fokus, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...