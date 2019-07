Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Total SA von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 58 Euro gesenkt. Der Ölkonzern drücke bereits die richtigen Knöpfe und habe die Fähigkeit, mit der Zeit so viel wie der Konkurrent Shell an die Anleger auszuschütten, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müssten die Franzosen aber ihr Kapital noch gezielter verwenden und organisatorische Effizienz an oberste Stelle stellen. Auch ein Verkaufsprogramm sei nötig, damit Gelder etwa über Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen könnten. Das neue Kursziel resultiere aus gekürzten Schätzungen wegen der gesunkenen Öl- und Gaspreise./tav /kro Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-10/10:22

ISIN: FR0000120271