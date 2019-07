flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik gaben ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik gaben sich am Mittwoch recht uneinheitlich. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 21.533,48 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die Leitindizes in Singapur, Südkorea und Sydney konnten hingegen etwas zulegen. Die US-Futures tendierten rund um die europäische Börseneröffnung schwächer. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.412,99 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Minus von 0,85 Prozent bei 12.436,55 Punkten via Xetra-Handel. Der DAX arbeitete die hier an dieser Stelle am Vortag erwähnten Ziele der Bären mit den alten Jahreshochs von 12.438,37 und 12.435,67 Punkten ab und schloss auch die bis 12.408,22 Punkte offenstehende Kurslücke. Ausgehend vom alten Jahreshoch vom 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite mitunter abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.497/12.534/12.592/12.629/12.687 und 12.746 Punkten. Die Unterstützungen hingegen wären bei 12.380/12.343/12.314/12.285/12.248/12.189/12.131 und 12.095 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/