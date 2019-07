Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta007/10.07.2019/10:20) - Wien, 10. Juli 2019 - UBM Development hat Anfang Juli eine Immobilie in bester Lage in Wien von der S IMMO übernommen. Die Liegenschaft zwischen Siebenbrunnengasse und Stolberggasse im fünften Wiener Gemeindebezirk stand seit 2015 im Eigentum der S IMMO AG. Auf einer Grundstücksfläche von über 9.000 m2 befinden sich mehrere Bauteile. Friedrich Wachernig, Vorstand der S IMMO AG, kommentiert: "Wir haben in den letzten vier Jahren für einen Großteil des Bestands neue Nutzungsideen entwickelt und mit Hilfe eines attraktiven und modernen Architekturkonzepts eine Baugenehmigung erwirkt. Das sind wesentliche Meilensteine in der Projektentwicklung, über deren Erfolg wir uns sehr freuen. Mit der UBM haben wir nun an einen kompetenten Partner übergeben, der das Projekt erfolgreich umsetzen wird."



Insgesamt sollen ca. 165 moderne Wohneinheiten auf einer Nutzfläche von knapp 12.000 m2 entstehen. Der Baubeginn ist bereits Anfang 2020 geplant. Das Wohnbauprojekt, das auch einen Neubau umfassen wird, soll in der ersten Jahreshälfte 2022 fertig gestellt werden. Auch der Gewerbeteil des Projekts wird einem umfangreichen Refurbishment unterzogen, das rasch abgeschlossen werden kann. Insgesamt werden auf diesem Areal moderne Wohn- und Gewerbeflächen von über 17.000 m2 entstehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



"Dieses Projekt entspricht perfekt unserer Akquisitionsstrategie, die sich aus einem Mix aus Schnelldrehern, Brot- und Butter-Geschäft sowie langfristigen Outperformern zusammensetzt", freut sich Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, über die Akquisition. Da die Baugenehmigung bereits vorliegt, kann die UBM ihre Umsetzungsstärke im baunahen Development perfekt nutzen. Rund 50 % der über 300 UBM-Mitarbeiter verfügen über einen technischen Hintergrund, der sich aus der Historie des Unternehmens ergibt und perfekt zu den Anforderungen in der Siebenbrunnengasse passt. "Nach einigen Zukäufen von längerfristigen Zukunftsprojekten, haben wir nun einen Schnelldreher an Land gezogen, der mit einem Volumen von rund Eur 100 Mio. einen wesentlichen Beitrag für unser kurz- bis mittelfristiges Ergebnis darstellt", ergänzt Gerald Beck, Geschäftsführer der UBM Development Österreich.



UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Assetklassen Hotel, Büro und Wohnen sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit über 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie werden alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Die Aktien der UBM sind im Prime Market Segment der Wiener Börse gelistet.



S IMMO AG Die S IMMO AG ist eine börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen investiert zu 100 % in der Europäischen Union und fokussiert dabei auf Österreich, Deutschland und CEE. Das Immobilienportfolio der S IMMO setzt sich mehrheitlich aus Büros, Einkaufszentren und Hotels zusammen, ein ergänzender Teil besteht aus Wohnimmobilien. Die S IMMO steht für ein ertrags- und cashflowstarkes Portfolio und für profitables Wachstum.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: UBM Development AG Mag. (FH) Anna Vay, CEFA Leitung Investor Relations & Unternehmenskommunikation Tel.: +43 664 626-1314 Email: public.relations@ubm-development.com



S IMMO AG Sandra Hengstermann, MA Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +43 1 22795-1124 Mobil: +43 664 88 22 72 32 E-Mail: sandra.hengstermann@simmoag.at



