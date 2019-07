Unter der Federführung von Heinkel Modulbau, Blaubeuren, ist in Schopfloch im Landkreis Freudenstadt, Region Nordschwarzwald, ein 1440 qm2 großes, 4-geschossiges Bürogebäude aus insgesamt 64 Modulen entstanden. Nur insgesamt 20 Wochen dauerte die Realisierung des Bauprojekts von der Fertigung der Raummodule bis hin zur Nutzung der Räumlichkeiten. Hohe Anforderungen an das zu errichtende Modulgebäude stellten vor allem die Fundamentierung sowie die Witterungsbedingungen des Schwarzwalds - allen voran die zu erwartenden Wind- und Schneebelastungen für das Gebäude. Dazu kamen der Brandschutz mit den Feuerwiderstandsklassen F90 und F30 sowie die Dämmung des Gebäudes, die, fertig installiert, die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung deutlich übertrifft. Modern und individuell Das vollständig barrierefreie Bürogebäude verfügt über einen Glasaufzug über alle vier Stockwerke, ein innenliegendes Treppenhaus und eine äußere Fluchttreppe sowie bodentiefe, teilweise satinierte Glaselemente und Ganzglastüren im Innenbereich. Die Beheizung und Klimatisierung der Räumlichkeiten erfolgen über eine energieeffiziente Wärmepumpe. Die Außenfassade des Modulgebäudes besteht aus kolorierten Faserplatten mit individuellem Farbkonzept sowie sibirischer Lärchenschalung auf Holzwolle-Dämmplatten. Das Gebäude wird von Heinkel Modulbau langfristig vermietet; eine spätere Kaufoption besteht. Die wichtigsten Daten und Fakten auf einen Blick - 4-geschossiges Bürogebäude mit Glasaufzug und individuellem Farbkonzept - Fläche: 1440 qm2 - Fassade: kolorierte Faserplatten, sibirische Lärchenschalung auf Holzwolle-Dämmplatten - Vollständig barrierefrei - Teeküche und ein Kopierbereich in jedem Geschoss - Fertigung im Werk: 14 Wochen - Montage: 6 Wochen - Brandschutz F90, F30 Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegru¨ndeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise fu¨r Bu¨ro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen fu¨r Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container fu¨r ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen fu¨r mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2012 einen Umsatz von u¨ber 16 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2019 04:20 ET (08:20 GMT)