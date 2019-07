Torex Gold Resources Inc. veröffentlichte gestern die operativen Zahlen für Q2 2019. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen eine rekordverdächtige Goldproduktion von 113.600 Unzen verzeichnete. Dies entspricht einer Zunahme von 12% verglichen zur Rekordproduktion in Q3 2018.



Im selben Zeitraum verkaufte man 113.400 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.313 Dollar je Unze. Insgesamt verkaufte man im ersten Halbjahr 2019 etwa 189.800 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.309 Dollar je Unze.



Im Gesamtjahr strebt das Unternehmen Goldverkäufe von 430.000 Unzen Gold an.



