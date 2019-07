DGAP-Media / 2019-07-10 / 10:37 *Pressemitteilung* München, den 10. Juli 2019 *Familiensender "Fix&Foxi" ab sofort im Portfolio von POST Luxembourg* "Fix&Foxi" TV jetzt bei PostTV erhältlich Der Familien-Sender "Fix&Foxi" der Your Family Entertainment AG kommt nach Luxemburg zurück! Dieser Markteintritt bietet den Kunden von POST Luxembourg hochwertige Unterhaltung. Erfolgssendungen wie "Da Boom Crew", "Maggie und das Biest" und "Urmel" sind nur einige Beispiele dafür, was das jüngere Publikum bei PostTV erwartet. Der Kanal ist im Rahmen von "Entertain Me", dem Abo-Modell der nächsten Generation von PostTV, verfügbar. Eine beeindruckende Innovation bringt TV-Erlebnisse auf die nächste Ebene, indem sie aus dem Web lernt. Anstatt seinem Publikum ein bestimmtes Bündel von Kanälen anzubieten, kann der Kunde jetzt bei PostTV entscheiden, welche Kanäle in sein personalisiertes Pay-TV-Paket aufgenommen werden sollen. Abonnements können monatlich geändert werden und jeder einzelne Kunde kann zwischen mehreren Paketgrößen wählen, die sich in der Anzahl der Kanäle und im Preis unterscheiden. PostTV, das IPTV-Produkt von POST Luxembourg, ist mit über 400 Kanälen das größte IPTV-Angebot in Luxemburg. "Fix&Foxi" ist über das Fernsehen und über die dazugehörende App verfügbar, die dem Benutzer den Zugriff erleichtert - wo immer er sich befindet. Kinderanimation war noch nie so lustig und farbenfroh. "Wir freuen uns, dass "Fix&Foxi" sich "Entertain Me" anschließt. Dies wird eine großartige Ergänzung für das TV-Produkt unserer Kunden sein. Der "Fix & Foxi" - Kanal wird die Auswahl für POST-Kunden verbessern ", sagt Sven Breckler, CEO von alteox media consulting. "Diese Vereinbarung und Erweiterung unterstreicht den Wert unseres preisgekrönten Kinderkanals. Wir freuen uns über den Launch von "Fix&Foxi" TV auf Post TV Luxembourg, sagt Armin Schnell, Executive Vice President der Your Family Entertainment AG. *Über die Your Family Entertainment AG * Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region wie auch in Afrika dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). *Kontakt Your Family Entertainment AG* Laurence Robinet Chief Broadcast Officer Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2019-07-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 839109 Ende der Mitteilung DGAP-Media 839109 2019-07-10

