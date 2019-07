Funkwerk AG beteiligt sich an der börsennotierten euromicron AG DGAP-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation Funkwerk AG beteiligt sich an der börsennotierten euromicron AG 10.07.2019 / 11:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Funkwerk AG beteiligt sich an der börsennotierten euromicron AG Kirchseeon, 10. Juli 2019 - Die Funkwerk AG (WKN: 575314), eine Beteiligung der Hörmann Industries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2AAZG und WKN: A2TSCH), hat heute mit der euromicron AG (WKN A1K030) eine Investorenvereinbarung zur Zeichnung von bis zu rund 28 % der Aktien an der euromicron AG geschlossen. Die Ausgabe der Aktien soll in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei Tranchen erfolgen. Der Bezugspreis wurde bei 3,40 EUR je Aktie festgelegt. Die erste Tranche soll unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung an die Funkwerk AG in Höhe von 10 % des bisherigen Grundkapitals erfolgen. Die zweite Tranche soll zum einen durch Ausübung von Bezugsrechten und zum anderen durch die Zeichnung derjenigen Aktien erworben werden, die nicht von den bisherigen Aktionären der euromicron AG gezeichnet werden. Der Abschluss des Erwerbs der Aktien aus der zweiten Tranche erfolgt nach der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich, die für etwa Mitte August 2019 erwartet wird. Die Gesamtkosten der Transaktion für Funkwerk liegen bei maximal rund 10,3 Mio. EUR. Die Beteiligung der Funkwerk AG stellt die Grundlage für die angestrebte strategische Partnerschaft dar, mit der beide Unternehmen ihre technologische Basis stärken, das Leistungsportfolio gegenüber ihren Kunden ausweiten und ihren Zugang zu neuen Kundengruppen in den Bereichen Kritische Infrastruktur und Digitalisierte Gebäudetechnik erweitern wollen. Die Hörmann Industries GmbH erwartet, dass durch die Stärkung der Marktposition und die Ausweitung des Leistungsportfolios der Funkwerk AG die Diversifizierung innerhalb der vier Geschäftsbereiche der Hörmann Gruppe gestärkt und insbesondere der Geschäftsbereich Communication von dem hinzugewonnenen Know-how profitieren wird. Nähere Informationen zur Beteiligung entnehmen Sie bitte den Ad-hoc-Mitteilungen der Funkwerk AG sowie der euromicron AG. Kontakt: Hörmann Industries GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon Telefon: 08091 5630-0 Telefax: 08091 5630-195 Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke Telefon: 0221 9140-9719 E-Mail: frederic.hilke@ir-on.com 10.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 839123 10.07.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AAZG8 AXC0121 2019-07-10/11:07